محمد إمام يبدي تعجبه من إشادة ناقد فني شهير بفيلمه الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” رسالة وجهها إلى الناقد الفني طارق الشناوي، عبر فيها عن تعجبه من رأيه وإشادته بفيلمه الأخير “اللعب مع العيال”.

وكتب إمام قائلاً: “أنا مستغرب الشكر اللي بيشكره فيا الأستاذ طارق بقاله فترة.. ده كان مش راحمني من ساعة ما بدأت”.

وتابع: “على العموم كلامك أسعدني جدٍا وبقيت بحب رأيك مش عارف ليه”.

يشار إلى أن محمد إمام يُعرض له في دور العرض السينمائي فيلم “اللعب مع العيال”، والذي ينافس به في شباك التذاكر، وتناول العمل في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ علام، والذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويشارك في بطولة “اللعب مع العيال” مجموعة من الفنانين منهم: أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.