ناقد فني يردّ على تعليق لـ محمد إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الناقد الفني طارق الشناوي على الرسالة التي تعجب فيها الفنان محمد إمام من إشادته بفيلمه الجديد “اللعب مع العيال”، بعد أن كان دائم الهجوم عليه.

وقال الشناوي: “آخر فيلمين لمحمد إمام، أبو نسب واللعب مع العيال، أشدت بهما لأن فعلا أداءه أصبح به استقلال، لم يعد يذكر اجمهور بوالده عادل إمام”.

وأضاف: “كلام محمد إمام مجرد دعابة لا أكثر ولا أقل، ولا أراها شيئًا يستحق التعقيب وأنا قبلت الدعابة”.

وكان طارق الشناوي قد أشاد بأداء محمد إمام في فيلم اللعب مع العيال الذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، مما دفع إمام للرد على هذه الإشادة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلًا: “أنا مستغرب الشكر اللي بيشكره فيا”.

وتابع إمام: “طارق الشناوي بقاله فترة كان مش راحمني من ساعة ما بدأت، على العموم كلامك أسعدني جدًا وبقيت بحب رأيك مش عارف ليه”.

وتدور أحداث فيلم “اللعب مع العيال” في إطار من الكوميديا، حول علام مدرس التاريخ والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

الفيلم من بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، تأليف وإخراج شريف عرفة.