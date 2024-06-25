"فورمة الصيف".. محمد رمضان يقبل تحدي محمد صلاح (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قبل الفنان محمد رمضان تحدي "الفورمة" الذي أطلقه اللاعب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشر رمضان صورة له من الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "محمد صلاح بدأ التحدي ومفيش أحسن من العمال الأبطال أشاركك معاهم التحدي يا أبو صلاح".

كما شارك رمضان جمهوره عبر "انستجرام"، ونشر مقطع فيديو، معلقًا: "لو نفسك في التريند قلد رمضان".

وكان لاعب كرة القدم محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أطلق تحديا مع نجوم الفن، عمرو دياب، ومحمد رمضان، وأحمد سعد.

وكان لاعب كرة القدم محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أطلق تحديا مع نجوم الفن، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" يقف خلالها أمام حمام سباحة كبير، وعلق: "تحدي صورة الصيف بدون فلتر".

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