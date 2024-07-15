عادل إمام يتصدر التريند في مصر.. ما علاقة محاولة اغتيال دونالد ترامب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، مشهدا شهيرا للممثل عادل إمام من فيلمه “الواد محروس بتاع الوزير” إلى ذاكرة المصريين.

وفي التفاصيل، تصدر اسم الممثل المصري الكبير عادل إمام التريند عبر منصة إكس في مصر بعد محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب في بنسلفانيا.

وعاد إلى أذهان الجمهور مشهدا شهيرا للممثل عادل إمام من فيلمه “الواد محروس بتاع الوزير”، مع الفنان كمال الشناوي، الذي تعرض لمحاولة قتل وعند إطلاق الرصاص يصرخ عادل إمام “صباعي صباعي دم”.

وفي هذا السياق، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر المشهد وقارنوه بما حدث لترامب، قائلين: “مسرحية ترامب نفّذها قبله عادل إمام”.

ويُذكر أن دونالد ترامب تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.