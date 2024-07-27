فن ومشاهير

أمسية استثنائية لعشاق الفن الأصيل مع أعز الناس بمهرجان الأوبرا الصيفي.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

ياسر رشاد - القاهرة - ابدعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فى إسعاد جمهورها  ضمن  فعاليات مهرجانها الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف، بحفل غنائى مميز تألقت خلاله فرقة أعز الناس  بقيادة المايسترو  ماجد سرور، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو  وزير الثقافة.

وقدمت الفرقة باقة من أجمل الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة، منها “بحلف بسماها ، أي و الله، عمري ما دقت الحب ،أعز الناس ، ابنى حبيبى ،رمش عينه ، كعب الغزال ، الليلة يا سمرا ، بحلم بيك ، سهر الليالى ، طاير يا هوا ، كان فى فراشة ، يهديك يرضيك وزى ما هى حبها”.

14526eda82.jpg
c069fc5f02.jpg


ووسط تفاعل وحضور جماهيرى كبير   مثلت فقرات الحفل فرصة استثنائية لإستمتاع عشاق الفن الأصيل بروائع غنائية تحمل بين طياتها ذكريات الماضى ونبض الحاضر  بأسلوب عصرى فريد.
يذكر أن فرقة أعز الناس، تقدم ألوان غنائية منوعة مع مواكبة العصر فى التوزيع الموسيقى على الآلآت الموسيقية المختلفة، وقد نشأت وتأسست على يد مديرها الفني الدكتور سامح عبد العزيز عام ١٩٩٨.

8140b16ad0.jpg
d1fab57940.jpg

وتكونت من عدد من الدارسين الطلبة والطالبات بكورال جامعة عين شمس، ثم تولى قيادتها الدكتور ماجد سرور، الذي ساعد على تحقيق أهداف الفرقة الرامية لإعادة وإحياء رونق التراث الغنائي وخلق عدد من الأصوات المتميزة، التى تؤدى أعمال  عمالقة الفن أمثال أم كلثوم ، عبد الحليم حافظ ، وردة ، شادية وفيروز  وغيرهم ووضعهم على طريق النجاح والشهرة .

a8f09152c9.jpg
db3e1948c7.jpg
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا