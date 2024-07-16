شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 255.2 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عن آخر مستويات سجلها المعدن النفيس أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 291.68 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 267.38 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 255.23 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 218.77 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم، 170.15 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 الثلاثاء، 145.84 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9071 ريالا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب، 2042 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 291.683 ريال.