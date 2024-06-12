شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي يدعو إلى إيصال المساعدات لغزة تحت الحماية القانونية والان نبدء بالتفاصيل

37164 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إلى إيصال المساعدات لقطاع غزة تحت الحماية القانونية، وأن تكون وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أساس العمل الإنساني في القطاع.وقال خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بعمّان، إن المساعدات يجب أن توجه بشكل آمن ومنتج في قطاع غزة.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 249 على التوالي إلى 37164 شهيدًا، ونحو 84832 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة 120 بجروح خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

أكدت وجود عشرات الشهداء لم تنجح في انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات، لانتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.