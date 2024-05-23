طريقة عمل بسكويت نواعم الهش في 10 خطوات.. اعرفيها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بسكويت نواعم الهش هو نوع من المخبوزات الذي يمتاز بقوامه الناعم والهش في الوقت نفسه، ويختلف طعم وقوام بسكوت النواعم الهش اعتمادًا على المكونات المستخدمة وطريقة التحضير، لذا للحصول عليه، يفضل تجربة زيادة كمية الزبدة أو الزيوت في الوصفة وتخفيض كمية الدقيق لتحقيق القوام الهش، بالإضافة إلى استخدام طرق خاصة في الخلط والعجن.

وإذا كنت تبحثين عن وصفة لعمل بسكويت النواعم الهش، إليكِ خطوات عملها بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي:

طريقة عمل بسكوت نواعم الهش

إليك طريقة عمل بسكوت نواعم الهش في خطوات سهلة وسريعة.

المقادير:

2 ونصف كوب دقيق

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

1 بيضة

1/4 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة مسحوق خبز

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت نواعم الهش

قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 فهرنهايت) وقومي بتبطين صينية خبز بورق زبدة.

في وعاء كبير، اخلطي الزبدة والسكر حتى تحصل على مزيج ناعم ومتجانس.

أضيفي البيضة وفانيليا واخلطي جيدًا.

أضيفي الدقيق ومسحوق الخبز والملح، واخلطي المزيج بلطف حتى تتكون عجينة.

إذا كانت العجينة جافة قليلاً، أضيفي الحليب بالتدريج حتى تصبح لينة قليلاً ومتجانسة.

باستخدام ملعقة صغيرة، خذي قطعًا من العجين وشكليها إلى كرات صغيرة.

ضعيها على الصينية المبطنة بورق الزبدة بمسافات متساوية.

اضغطي قليلاً على كل كرة بشوكة أو بقطعة طبق لتسطيحها قليلاً.

ضعي الصينية في الفرن المُسخن مسبقًا واتركي البسكويت يخبز لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح الحافة أو أسفل البسكويت باللون الذهبي الفاتح.

بعد إخراجه من الفرن، اتركي البسكويت ليبرد على الصينية لبضع دقائق قبل نقله إلى رف التبريد ليبرد تماما.

تحققي جيدًا، بإنه بمجرد أن يبرد البسكويت تماما، قومي بتخزينه في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على الطراوة.