شكرا لقرائتكم خبر تدشين جهاز الإنعاش القلبي الرئوي في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، مبادرة هيئة الهلال الأحمر السعودي بتركيب جهاز الإنعاش القلبي الرئوي، بحضور مدير فرع الهيئة بالمحافظة الدكتور فهد الدوسري.

واستمع المحافظ لشرح عن جهاز الإنعاش القلبي الرئوي وآلية عمله.

ونوه باهتمام القيادة بصحة كل من يعيش على هذه الأرض المباركة، وأهمية وأولوية وتشجيع الكوادر الوطنية لتأهليها وتدريبها، مشيدا بجهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في سبيل تعزيز وسائل الوقاية والسلامة للمرضى والمصابين والاستفادة من التقنيات الحديثة، وإنقاذ من يتعرضون للحالات المفاجئة الطارئة.

فيما نوه الدكتور الدوسري بدعم واهتمام محافظ الأحساء، بالخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة بالمحافظة.

وتأتي المبادرة بالشراكة بين محافظة الأحساء وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي لتعزيز السلامة بمقر المحافظة، حيث تعد أبرز أهداف هذا المشروع زيادة فرص البقاء على قيد الحياة لمن يصابون بتوقف القلب.