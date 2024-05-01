شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأحوال الجوية.. تحويل الدراسة عن بُعد في عدد من الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

جامعة القصيم

الدمام - شريف احمد - أعلنت 5 جامعات تحويل الدراسة عن بُعد، الأربعاء، بسبب الأحوال الجوية.وأعلنت جامعة المجمعة تحويل الدراسة عن بُعد غدًا الأربعاء.وجاء في بيان لجامعة عبر حسابها على تطبيق إكس: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، فقد تقرر تحويل الدراسة في جامعة المجمعة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024م، عن بُعد في كل كليات الجامعة".

مكا أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية الأربعاء، إلى نظام الدراسة عن بُعد لجميع طلاب وطالبات الجامعة في جميع مقراتها.

جاء ذلك استنادًا إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا إلى تقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم.



جامعة الأميرة نورة

وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، تحويل الدراسة الحضورية لتكون عن بُعد ليوم الأربعاء.



جامعة الإمام محمد بن سعود

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، وجه رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود د. أحمد بن سالم العامري بتحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية، ومدينة الملك عبدالله للطالبات في كل المراحل التعليمية، والكلية التطبيقية في محافظة حريملاء.

جامعة الملك سعود

وقالت جامعة الملك سعود، إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 1 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445هـ لتكون (عن بُعد).

جامعة الملك فيصل

وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية على محافظة الأحساء، أعلنت جامعة الملك فيصل تحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بُعد لجميع طلبتها اليوم الأربعاء، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية.

جامعة الأمير سلطان

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا، أعلنت جامعة الأمير سلطان تحويل الدراسة اليوم الأربعاء لتكون عن بُعد.

جامعة شقرا

وقررت جامعة شقراء تحويل الدراسة عن بُعد حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وكتبت الجامعة عبر حسابها على تطبيق إكس: "بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء، إلى نظام الدراسة عن بُعد في جميع مقرات جامعة شقراء.

كما تأجل حفل تخريج الدفعة 15 بجامعة شقراء حتى إشعار آخر.

جامعة نجران

وأعلن المتحدث الرسمي لجامعة نجران د.شادي باداود، تعليق الدراسة في الجامعة.

وجاء في حساب الجامعة على تطبيق إكس: بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، تعلن جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة الرئيسي وفروعها، لتكون عن بُعد عبر منصة البلاك بورد.

