شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية": يمكن للقطاع الخاص التحول إلى العمل عن بعد تجنبًا لمخاطر الطقس والان نبدء بالتفاصيل

قوانين تنظيم العمل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حق صاحب العمل في القطاع الخاص بتحويل العاملين للعمل عن بعد أو عدم تكليفهم بالحضور لمقرات العمل، إذا قدّر أن في ذلك مخاطر على سلامتهم، بسبب ظروف الطقس.وأوضحت أنه يمكن لصاحب العمل تعويض ساعات التأخير أو الغياب في أوقات أخرى بالاتفاق مع العامل. مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وذلك لما صدر عن المركز الوطني للأرصاد من تنبيهات عن الحالات المطرية المتوقع غزارتها على بعض محافظات ومناطق المملكة.وأشارت إلى أن ذلك يتوافق مع ما جاء في نظام العمل في البابين السادس والثامن بشأن تنظيم شروط العمل وظروفه، بالإضافة إلى تنظيم الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية.ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر بما يكفل تفادي تعرض العاملين لأي مخاطر خاصة عند صدور إنذار من الجهة الحكومية المختصة، عن الحالات المطرية الشديدة المتوقع غزارتها.