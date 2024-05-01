نائب أمير مكة يقف على غرفة المتابعة الأمنية لمحافظات المنطقة والمشاعر

زار نائب أمير منطقة مكة ⁧‫المكرمة الأمير سعود بن مشعل، اليوم، مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بالعاصمة المقدسة‬⁩.

واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح من العقيد عمر بن عيضه الطلحي قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، عن مهام المركز ودوره في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة، حيث يُعد المركز أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وتجول نائب أمير مكة في أقسام المركز، الذي يخدم 16 محافظة إضافة إلى مدينة مكة المكرمة، واطلع على سير العمل في المركز والذي يضم 47 غرفة عمليات، وعلى آلية التعامل مع البلاغات الأمنية والإنسانية والاتصالات الواردة له وتصنيفها في وقت قياسي وتوجيه الجهة المختصة للتعامل مع البلاغ، وذلك وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها المركز المرتبط بمنصة واحدة لتقديم أفضل الخدمات لطالبي الخدمة من الزوار والمعتمرين وأهالي المنطقة بالجودة المطلوبة.

كما استمع لآلية المركز في الرد على مكالمات ضيوف الرحمن الواردة بعدة لغات على مدار الساعة وترحيلها للجهات ذات العلاقة.

ووقف نائب أمير المنطقة على الخدمات المقدمة في غرفة المتابعة الأمنية المكونة من شاشات نقل مباشر لمحافظات المنطقه والمشاعر المقدسة المزودة بأحدث التقنيات، كما اطلع على مكتب الإنجاز المؤسسي الذي يُعنى بخدمة منسوبي المركز بهدف التوثيق وسرعة الإنجاز سيرًا نحو تحقيق تميز مؤسسي متكامل، كما تفقد قاعة إدارة الأزمات والكوارث واطلع على دورها في إدارة الأزمات أو المناسبات كموسمي رمضان والحج.