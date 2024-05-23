شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: المملكة تقدمت بمشروع تطوير مخرجات "إعلام مجلس التعاون" والان نبدء بالتفاصيل

وزراء إعلام مجلس التعاون

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام سلمان الدوسري، إن وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون غير راضين عن مخرجات مجلس وزراء إعلام مجلس التعاون، لافتا إلى الاتفاق على آلية تطويرية لمخرجاته.وأوضح "الدوسري"، حسب "الإخبارية"، تقدم المملكة بمشروع لدعمه وتطويره، وخلال 60 يوما سيعرض على الوزراء.وأكد وزير الإعلام: "نأمل من خلال المشروع تطوير أداء المجلس بما يتوافق مع تطلعات قادة دول الخليج.عقد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم اجتماعهم الـ 27، برئاسة رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة خالد بن علي السنيدي.وناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المعنية بالتعاون الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون، أبرزها سن ضوابط منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في الدول الأعضاء، وإعداد خطة إعلامية توعوية متضمنة حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والهوية الخليجية، إضافة إلى إيجاد مبادرة رقمية حول السلامة الرقمية للأطفال بدول المجلس.كما ناقشوا إنتاج دراما إذاعية مشتركة، وإنتاج برامج إذاعية تستهدف فئة الشباب واهتماماتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وإنتاج عدد من البرامج التلفزيونية الهادفة، والموافقة على إنتاج أمسية خليجية تلفزيونية مشتركة بين الدول الأعضاء تتزامن مع انعقاد الدورة 45 القادمة للمجلس الأعلى، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تخدم مسيرة العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس.