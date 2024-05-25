شكرا لمتابعة خبر عن محامٍ يوضح الإجراء الصحيح للتعامل مع سوء استخدام عاملات المنازل للهاتف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي والمحكم التجاري محمد المزين ، على أنه لا يجوز لصاحب المنزل أن يفتش في جوال العاملة .

وتابع المزين خلال حديثه مع قناة «روتانا خليجية» : ” العامل هو إنسان وله حقوق شخصية ، لذلك لا يسمح لصاحب المنزل أن يفتش في جواله أو يتجسس عليها ” .

وأضاف : إذا وصلت لمرحلة من الشك أو القناعة بأن العاملة أو العامل ارتكب مخالفة عليك الاتصال بالمسؤول في الضبط الجنائي وذلك على حسب المخالفة .

واختتم حديثه : ” بات لدينا القدرة على التحليل المبدئي لكافة مخالفات العاملين ، وبالتالي في حالة المخالفة سيتم توقيع عقوبة على العامل أو العاملة حسب المخالفة .