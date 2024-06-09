شكرا لقرائتكم خبر 100 أداة ذكاء اصطناعي تزيد الإنتاجية وتحسن جودة العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتعزيز الوعي المجتمعي تجاه أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، علاوة على أهمية هذه التقنيات في رسم مستقبل العالم بطرق غير تقليدية، أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تقريرا عن حالات استخدام أكثر من 100 أداة ذكاء اصطناعي في عدد من المجالات الفنية والحيوية والطبية والتقنية والقانونية والإعلامية، تم اختيارها وفق معايير عالية من أفضل الشركات التقنية الرائدة والناشئة في العالم، بهدف التوعية بكيفية المساهمة في زيادة إنتاجية الموظفين وتحسين جودة العمل، بعد أن بات الذكاء الاصطناعي عاملا مهما ومؤثرا في عالم التقنيات المتقدمة في عصرنا الحالي.

ويقدم التقرير شرحا مختصرا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات آنفة الذكر، ففي المجالات الإبداعية تخدم أدوات الذكاء الاصطناعي قطاع التسويق في إنشاء محتوى تسويقي وتحسين الحملات الإعلانية، كما يخدم المصممين في تسهيل عمليات التصميم وتوليد الصور الإبداعية، كما تسهم أدوات الذكاء الاصطناعي في مساعدة المبرمجين على تحسين الأكواد البرمجية وزيادة كفاءة التطوير، كما تقدم لأخصائي الأمن السيبراني توصيات لتحسين حماية الأنظمة والبيانات.

ويتيح التقرير لمديري المشاريع الاستفادة القصوى في تحسين إدارة المشاريع وتنظيم سير العمل، كما يسهل على اختصاصي الموارد البشرية تعزيز إدارة الموظفين وتحليل البيانات الوظيفية، كما تمكن المحاسبين من تحسين عمليات المحاسبة وإعداد التقارير المالية.

كما قدم التقرير الأدوات التي تسهم في خدمة الباحثين في المجالات العلمية وتحسين جودة مخرجات البحث العلمي، كما تسهل على الباحثين الوصول إلى الأبحاث وتحليلها، إضافة إلى تحسين المجال التعليمي حيث تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي توصيات ونماذج لتحسين طرق التدريس وتقييم أداء الطلاب، وتسهم أيضاً في تقديم تجربة للأطباء لتحسين دقة التشخيص وإدارة السجلات الطبية، ويمكن للمهندسين المعماريين الاستفادة منها لتسهيل عمليات التصميم المعماري وتحليل البيانات وعمل تصاميم معمارية مميزة.

12 مجالا يغطيها الدليل: