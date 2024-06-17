شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ثور هائج يعيث فسادًا في حي المنصورة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مشهد غير مألوف، شهد حي المنصورة بالرياض صباح اليوم الأحد، حالة من الفوضى والذعر، إثر هجوم ثور هائج على عدد من السيارات المتوقفة.

وأسفر الحادث عن أضرار جسيمة لحقت بأكثر من 6 سيارات، فيما لم تسجل أي إصابات بشرية.

ارتباك مروري

وتسببت الواقعة في حالة من الارتباك المروري، إذ سارع الأهالي إلى إبعاد الثور عن السيارات وتأمين المنطقة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤوليات.

وأعرب عدد من سكان الحي عن استيائهم مما حدث، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، وضمان سلامة الأهالي وممتلكاتهم.