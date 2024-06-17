شكرا لمتابعة خبر عن مسن يستند على رجال الأمن في منشأة الجمرات عند نزوله من السلالم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضرب رجال الأمن من مختلف القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، أروع الأمثلة، والتي ظهرت جلياً خلال تواجدهم في المسجد الحرام وداخل المشاعر المقدسة، للحفاظ على أمن وسلامة وتنظيم ضيوف الرحمن.

ويواصل رجال الأمن تقديم المساعدات للحجاج وخاصة كبار السن منهم لمساعدتهم في أداء مناسك الحج، حيث ظهر رجال الأمن في مقطع فيديو نشرته الإخبارية وهم يسندون مسن في منشأة الجمرات عند نزوله من السلالم.

ويؤدي الحجاج اليوم مناسك أول أيام التشريق وفيها يرمون الجمرات، ويقوم الحجاج في كل يوم من أيام التشريق بمشعر مِنى برمي ما مجموعه 21 جمرة، مقسمة على 7 في رمي الجمرة الصغرى ومثلها عند رمي كل من الجمرة الوسطى والكبرى، وهو الأمر الذي سهله تطوير جسر الجمرات المكوّن من ستة طوابق.