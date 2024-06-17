شكرا لمتابعة خبر عن صرف راتب شهر أساسي كمكافأة لمنسوبي الصحة المشاركين في الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرصت وزارة الصحة على القيام بكامل واجباتها ومسؤولياتها نحو توفير العناية الصحية لحجاج بيت الله الحرام والمواطنين وتوفير الخدمات الصحية الوقائية وتوفير سبل الراحة.

وقامت الوزارة بإصدار قرار بصرف بدل إعاشة للعاملين في المشاعر المقدسة، ومنح إجازة تعويضية للعاملين المكلفين من خارج منطقة مكة المكرمة.

ويتضمن القرار أيضًا صرف راتب شهر أساسي كمكافأة لجميع المشاركين في الحج من داخل العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة «عرفات، مزدلفة، منى»، وتحديد فترة الصرف من 20 ذو القعدة إلى 20 ذو الحجة.

هذا ويحدد صرف بدل إعاشة قدره 750 ريالًا لجميع المشاركين في أعمال الحج بمنطقة المشاعر المقدسة «عرفات، مزدلفة، منى» من 5 ذو الحجة إلى 15 ذو الحجة 1445 هـ، ولكل العاملين بمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة والإدارات التابعة لها والعاملين مع الأجهزة الحكومية وفرق الطوارئ.

وحول الإجازات التعويضية، نص القرار على منح إجازة تعويضية لمدة 7 أيام للعاملين المكلفين من خارج منطقة مكة المكرمة.

ويهدف القرار إلى تحديد ضوابط صرف بدل الإعاشة، مثل أن يكون المبلغ شاملاً للإعاشة طيلة فترة موسم الحج، وعدم الجمع بين تأمين الإعاشة عينًا وصرف المبلغ النقدي، وتوفر اعتماد مالي لذلك في ميزانية الوزارة.

كما يشمل القرار صرف المكافآت للعاملين وبدل الانتداب للمشاركين في أعمال الحج لعام 1445 هـ بعد انتهاء فترة تكليفهم، بشرط تقديم شهادة المشاركة الصادرة من لجنة القوى العاملة بالحج «إلكترونيًا» ومصدقة من مقر العمل المكلف به.

ويتضمن أيضًا صرف مكافأة عمل إضافي حسب لوائح الحقوق والمزايا المالية ولائحة تنظيم العمل، وتعويض المكلفين من خارج العاصمة المقدسة عن الساعات الزائدة بإجازة تعويضية لمدة 7 أيام عمل فعلية.

ويحتسب القرار ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الرسمية للعاملين في المرافق الصحية المشاركين في أعمال الحج 1445 هـ من منسوبي صحة العاصمة المقدسة المدرجة أسماؤهم في برنامج القوى العاملة بالحج.