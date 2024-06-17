شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة حاجة عراقية من جلطة دماغية بمدينة الملك عبدالله الطبية والان نبدء بالتفاصيل

تدخل طبي ناجح

الدمام - شريف احمد - استيقظت حاجة عراقية على جلطة دماغية أفقدتها القدرة على الكلام والحركة في الجهة اليمنى، لتبدأ رحلتها العلاجية العاجلة في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في سباق مع الزمن لانقاذ حياتها وسحب الخثرة المسببة للجلطة بنجاح.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه فور تلقي البلاغ من الطوارئ عبر خدمة الخط الساخن نُقلت المريضة بواسطة الهلال الأحمر إلى المدينة الطبية، حيث تم استقبالها بفريق طبي متكامل يضم طبيب الطوارئ وطبيب المخ والأعصاب وطبيب الأشعة.وأجريت الفحوصات اللازمة على الفور، حيث أظهرت الأشعة المقطعية وجود خثرة في الشريان المغذي للفص الأيسر من الدماغ، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من قسم الأشعة التداخلية.وبفضل التكامل بين التخصصات و الإجراءات السريعة، نقلت المريضة إلى جناح القسطرة في قسم الأشعة، حيث سحبت الجلطة بنجاح باستخدام تقنية الأشعة التداخلية العصبية، وعادت التروية الدموية إلى الدماغ بدون أي مضاعفات تذكر.وتعتبر هذه الحالة الخامسة من هذا النوع منذ بداية شهر ذي الحجة، والحالة رقم 130 منذ بداية السنة الهجرية.