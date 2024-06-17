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"الإرشاد الإلكتروني والمتجول" يختصر الوقت والمجهود في مشعر منى

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يُساهم الإرشاد الإلكتروني، والإرشاد عن بُعد، والإرشاد المتجول الذي تتبناه جمعية الكشافة العربية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تسهيل عملية الإرشاد والحفاظ على الوقت والجهد وتقليل عدد التائهين.

تقنيات حديثة لخدمة الحجاج

ويقوم برنامج الإرشاد الإلكتروني والإرشاد عن بعد، من خلال الأجهزة الذكية، حيث يمكّن الحاج من إدخال أي معلومة تتوفر لديه مثل شركات خدمات الحجاج، ومراكز الضيافة، ومراكز الخدمة الميدانية، وشركات حجاج الداخل فيقوم التطبيق المتوفر على موقع الجمعية أو التطبيقات، بتحديد مسار إلكتروني لما يرغبه الحاج أو الباحث عن المعلومة، كما يضم جميع بيانات وزارة الحج والعمرة من شركات ومراكز ومكاتب وحملات تتعلق بالحجاج، كذلك يمكن توجيه الحاج عن طريق الكشافة بعدة لغات من خلال التطبيقات.
ويسهم الإرشاد المتجول الذي جندت له الجمعية عددٍ كبير من الجوالة ينتشرون في طرق المشاة والطرق الفرعية والرئيسة في مشعر منى، في تسهيل عملية الإرشاد بدلاً من الذهاب إلى مراكز "نسك وعناية"، إذ يقوم الجوالة بالشرح للحاج على الخرائط الإرشادية التي توزعها الجمعية أو تحميل التطبيق ومسار الحاج على جهازه الخاص.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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