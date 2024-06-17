شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرشاد الإلكتروني والمتجول" يختصر الوقت والمجهود في مشعر منى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يُساهم الإرشاد الإلكتروني، والإرشاد عن بُعد، والإرشاد المتجول الذي تتبناه جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تسهيل عملية الإرشاد والحفاظ على الوقت والجهد وتقليل عدد التائهين.
ويسهم الإرشاد المتجول الذي جندت له الجمعية عددٍ كبير من الجوالة ينتشرون في طرق المشاة والطرق الفرعية والرئيسة في مشعر منى، في تسهيل عملية الإرشاد بدلاً من الذهاب إلى مراكز "نسك وعناية"، إذ يقوم الجوالة بالشرح للحاج على الخرائط الإرشادية التي توزعها الجمعية أو تحميل التطبيق ومسار الحاج على جهازه الخاص.
تقنيات حديثة لخدمة الحجاجويقوم برنامج الإرشاد الإلكتروني والإرشاد عن بعد، من خلال الأجهزة الذكية، حيث يمكّن الحاج من إدخال أي معلومة تتوفر لديه مثل شركات خدمات الحجاج، ومراكز الضيافة، ومراكز الخدمة الميدانية، وشركات حجاج الداخل فيقوم التطبيق المتوفر على موقع الجمعية أو التطبيقات، بتحديد مسار إلكتروني لما يرغبه الحاج أو الباحث عن المعلومة، كما يضم جميع بيانات وزارة الحج والعمرة من شركات ومراكز ومكاتب وحملات تتعلق بالحجاج، كذلك يمكن توجيه الحاج عن طريق الكشافة بعدة لغات من خلال التطبيقات.
ويسهم الإرشاد المتجول الذي جندت له الجمعية عددٍ كبير من الجوالة ينتشرون في طرق المشاة والطرق الفرعية والرئيسة في مشعر منى، في تسهيل عملية الإرشاد بدلاً من الذهاب إلى مراكز "نسك وعناية"، إذ يقوم الجوالة بالشرح للحاج على الخرائط الإرشادية التي توزعها الجمعية أو تحميل التطبيق ومسار الحاج على جهازه الخاص.