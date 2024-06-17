شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" تفعِّل مبادرة "وليطوفوا" استعدادًا للكثافة المليونية بطواف الوداع والان نبدء بالتفاصيل



‏وقالت رئاسة الشؤون الدينية: "إن دعم مبادرة "وليطوفوا" في مرحلتها الثالثة المتعلقة بطواف الوداع، الذي هو أحد واجبات الحج؛ يأتي لتعزيز مهام المطوفين؛ ليستطيعوا تطويف حجاج بيت الله الحرام، ويكونوا عونًا لهم على أداء طواف الوداع وإكمال مناسكهم بيسر وسهولة، في بيئة تعبدية آمنة، تحفها الخشوع والسكينة، وفق هدي النبي ﷺ".

‏وهيأت رئاسة الشؤون الدينية للمطوفين الأماكن الحيوية وتوزيعهم عليها؛ يستقبلون فيها الحجاج الراغبين في خدمة التطويف في طواف الوداع، ومرافقتهم لإرشادهم في أدائه وفق المقتضى الشرعي. توجيه المطوفين بأداء المناسك ‏وتشرف رئاسة الشؤون الدينية عن كثب على المطوفين، وتوجيههم إلى اتباع السنة في أداء المناسك، والتقيد بالأدعية المشروعة والمأثورة في تطويف من يحتاج من ضيوف الرحمن وعونهم على إكمال مناسك حجهم، فضلًا عن حث المطوفين على التعامل الحسن مع الحجاج؛ لإظهار وسطية الإسلام وسماحته ورحمته، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة العربية



‏وكان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ: الدكتور: عبدالرحمن السديس؛ قد تفقد خلال أدائه طواف الإفاضة مناشط المبادرة في المرحلة الثانية، إضافة إلى جاهزية المنظومة الدينية داخل المسجد الحرام لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء طواف الإفاضة وسعي الحج دينيًا. خدمات ضيوف الرحمن ‏وتقدم الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين خِدمات عديدة لضيوف الرحمن؛ من أبرزها: استقبالهم ومرافقتهم أثناء أدائهم لطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوادع، وتطويفهم وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى ﷺ.

‏وتعتبر مهنة الطوافة مهنة دينية إرشادية، يتولى العمل بها كفاءات وطنية مؤهلة تأهيلًا شرعيًا؛ لدلالة الحاج والمعتمر في أداء مناسكه.

‏من الجدير بالذكر: أن طواف الوداع أحد واجبات الحج الذي يُتم به الحاج مناسك حجه، ويؤديه قبل أن يغادر إلى دياره؛ امتثالًا لقول المصطفى ﷺ: "لا ينفِرنَّ أحدٌ حتَّى يَكونَ آخرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بالبيتِ".

الدمام - شريف احمد - ‏استعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ بتفعيل مبادرة "وليطوفوا" في مرحلتها الثالثة والمرتبطة بطواف الوداع، بعد المرحلة الأولى التي كانت ما قبل الوقفة بعرفة من ابتداء موسم الحج، والمرحلة الثانية المخصصة لطواف الإفاضة، وفق خطة وجدولة الرئاسة للمبادرات في موسم حج 1445هـ.‏وقالت رئاسة الشؤون الدينية: "إن دعم مبادرة "وليطوفوا" في مرحلتها الثالثة المتعلقة بطواف الوداع، الذي هو أحد واجبات الحج؛ يأتي لتعزيز مهام المطوفين؛ ليستطيعوا تطويف حجاج بيت الله الحرام، ويكونوا عونًا لهم على أداء طواف الوداع وإكمال مناسكهم بيسر وسهولة، في بيئة تعبدية آمنة، تحفها الخشوع والسكينة، وفق هدي النبي ﷺ".‏وهيأت رئاسة الشؤون الدينية للمطوفين الأماكن الحيوية وتوزيعهم عليها؛ يستقبلون فيها الحجاج الراغبين في خدمة التطويف في طواف الوداع، ومرافقتهم لإرشادهم في أدائه وفق المقتضى الشرعي.‏وتشرف رئاسة الشؤون الدينية عن كثب على المطوفين، وتوجيههم إلى اتباع السنة في أداء المناسك، والتقيد بالأدعية المشروعة والمأثورة في تطويف من يحتاج من ضيوف الرحمن وعونهم على إكمال مناسك حجهم، فضلًا عن حث المطوفين على التعامل الحسن مع الحجاج؛ لإظهار وسطية الإسلام وسماحته ورحمته، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية وأبنائها خدَّام الحرمين الشريفين، وما يبذلونه من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.‏وكان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ: الدكتور: عبدالرحمن السديس؛ قد تفقد خلال أدائه طواف الإفاضة مناشط المبادرة في المرحلة الثانية، إضافة إلى جاهزية المنظومة الدينية داخل المسجد الحرام لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء طواف الإفاضة وسعي الحج دينيًا.‏وتقدم الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين خِدمات عديدة لضيوف الرحمن؛ من أبرزها: استقبالهم ومرافقتهم أثناء أدائهم لطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوادع، وتطويفهم وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى ﷺ.‏وتعتبر مهنة الطوافة مهنة دينية إرشادية، يتولى العمل بها كفاءات وطنية مؤهلة تأهيلًا شرعيًا؛ لدلالة الحاج والمعتمر في أداء مناسكه.‏من الجدير بالذكر: أن طواف الوداع أحد واجبات الحج الذي يُتم به الحاج مناسك حجه، ويؤديه قبل أن يغادر إلى دياره؛ امتثالًا لقول المصطفى ﷺ: "لا ينفِرنَّ أحدٌ حتَّى يَكونَ آخرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بالبيتِ".