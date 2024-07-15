مركزان للخدمة الشاملة بالمسجد النبوي

وفرت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي في ساحاته مركزين للخدمة الشاملة التي تقدم خدمات متنوعة لزائري المسجد النبوي في موقع واحد، ووضعت شؤون المسجد النبوي المركزين في موقعين مختلفين بالشمالية والجنوبية للتسهيل على زوار المسجد للوصول إليه. وتتنوع الخدمات من المركز بهدف تطوير منظومة الإرشاد والتوجيه وتحقيق الاستدامة المعرفية.

وتعمل الهيئة على تقديم كافة الخدمات بطريقة ميسرة ومبسطة لجميع الزائرين وبلغات مختلفة يتفهمها الزائر من جميع أطياف العالم، وخصصت الهيئة المركزية في الساحات مع توفير عدد من الموظفين الذين يتحدثون لغات مختلفة لتقديم خدمات متنوعة لزائري المسجد النبوي في موقع واحد، وتقليل الوقت في تقديم الخدمة مع زيادة كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المعرفية وإثراء تجربة الزوار والمستفيدين وتطوير منظومة التوجيه والإرشاد لقاصدي المسجد النبوي، وضعت المراكز على أطراف الساحات لتقديم الخدمة وبعيدا عن الممرات وبالقرب من المخارج.

وعملت الهيئة على الاستعداد لاستقبال المصلين وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن إفطار الصائمين بيوم عاشوراء والتجهيز لفرش السفر بالتنسيق مع الشركات المخصصة لذلك، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات وعمال النظافة عقب الإفطار استعدادا لرفع سفر الإفطار وتهيئة المصليات لصلاة المغرب.