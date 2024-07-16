جامعة المؤسس تحقق المركز الثاني في هاكاثون الابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في طلابها المبتكرين بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، المركز الثاني في هاكاثون الابتكار في التعليم بمشروعهم المتميز «مساند»، الذي نظمته جامعة الملك خالد على مدار 5 أيام، بمشاركة 150 متسابقا موزعين على 30 فريقا من أنحاء المملكة، وذلك بمقر الجامعة. ويعد هاكاثون الابتكار تحديا يجمع نخبة من طلاب وخريجي الجامعات السعودية وأصحاب الأفكار الابتكارية، بهدف خلق حلول مبتكرة في خدمات التعليم، وفرصة لاكتساب مهارات جديدة، والعمل ضمن فريق بهدف تطوير وتحسين الخدمات التعليمية.

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