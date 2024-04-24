موعد مباراة الأهلي ومازيمبي القادمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لاستقبال ضيفه مازيمبي الكونغولي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي تحت قيادة المدير الفني المخضرم مارسيل كولر عن حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية، وذلك بعد تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بفارض التعادل السلبي على الفريق الكونغولي في ملعبه.

على الجانب الأخر سيخوض فريق مازيمبي المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل خطف بطاقة التأهل من المارد الأحمر في القاهرة، وقلب النتيجة بعد تعادله على أرضه ذهابًا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري.

وستنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.