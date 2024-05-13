رسميا “فيفا” يعلن حكام مبارتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طاقم حكام مبارتي مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقرر “فيفا” إسناد مهمة التحكيم لمباراة مصر وبوركينا فاسو للحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو، على أن يعاونه المساعدان جيلبرت كيبكويتش تشيريوت وصامويل كوريا موانجي، والحكم الرابع ديكينز ميميسا نياجروا.

كما أعلن الفيفا عن طاقم حكام مباراة مصر ضد غينيا بيساو، حيث تم تعيين الحكم السوداني محمود إسماعيل لإدارة المباراة، على أن يعاونه المساعدان الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

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ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من فوزين، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

وكانت آخر مرة تأهلت فيها مصر إلى نهائيات كأس العالم تعود إلى عام 2018 التي لعبت بروسيا، حيث ودع الفراعنة البطولة من الدور الأول.