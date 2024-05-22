جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي حسام أشرف لاعب بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12هدفا ويليه مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.
ترتيب هدافي الدوري المصري
1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا
2- كريستوفاو مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف
3- ياو أنور، البنك الأهلي، 8 أهداف
3- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف
3- احمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف
3- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 8 أهداف
4- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 7 أهداف
4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف
4- كريم بامبو، البنك الأهلي، 7 أهداف
4- حسام حسن ، سموحة، 7 أهداف
4- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 7 أهداف
4- صديق أويجولا، سيراميكا كليوباترا، 7 أهداف
واستطاع مهاجم بلدية المحلة قيادة فريقه لتحقيق انتصارا مهما علي الداخلية بهدف نظيف في الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري المصري والتي تختتم غدا الخميس بمواجهة الزمالك وفيوتشر.