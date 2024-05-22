جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي حسام أشرف لاعب بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12هدفا ويليه مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- كريستوفاو مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3- ياو أنور، البنك الأهلي، 8 أهداف

3- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

3- احمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

3- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 8 أهداف

4- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

4- كريم بامبو، البنك الأهلي، 7 أهداف

4- حسام حسن ، سموحة، 7 أهداف

4- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 7 أهداف

4- صديق أويجولا، سيراميكا كليوباترا، 7 أهداف

واستطاع مهاجم بلدية المحلة قيادة فريقه لتحقيق انتصارا مهما علي الداخلية بهدف نظيف في الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري المصري والتي تختتم غدا الخميس بمواجهة الزمالك وفيوتشر.