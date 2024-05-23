موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد نظيره فيوتشر في مسابقة الدوري المصري، المقرر لها مساء اليوم الخميس.

ويدخل فريق الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري

سيلاقي الأبيض نظيره فيوتشر مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري.

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وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ستاد المقاولون العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

سيتم نقل مباراة الأبيض ضد نظيره فيوتشر عبر فضائية “أون تايم سبورتس 1”.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة لـ أمين عمر حكم ساحة، وحكم مساعد أول محمود أبو الرجال، وحكم مساعد ثان أحمد حسام طه، حكم رابع صبحي العمراوي، حكم فار أحمد الغندور، حكم فار مساعد وليد عبد الرازق.

وشهدت قائمة الزمالك العديد من الغيابات وهم:”محمود شيكابالا، محمود علاء، أحمد فتوح، أحمد حمدي، محمد شحاتة، الونش، عبد الشافي، مصطفى الزناري، زياد كمال، مهاب ياسر، موتيابا”.

ويتواجد فريق فيوتشر في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.