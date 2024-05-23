حقيقة إصابة محمد عبد المنعم قبل مباراة الأهلي والترجي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الإعلامي محمد شبانة عن ثقته في فوز الأهلي على الترجي التونسي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه يثق في قدرة لاعبي الأهلي على حسم اللقاء بفارق هدفين على الأقل في ظل الدعم الجماهيري الكبير المنتظر أمام الترجي إضافة إلى الفروق الفنية الكبيرة بين الفريقين.

وأضاف بأن محمد عبد المنعم مدافع الفريق جاهز للمشاركة في اللقاء نافيا ما تردد خلال الساعات الماضية عن تعرضه لإصابة تمنعه من خوض اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستعد فريق الأهلي لاستقبال ضيفه الترجي التونسي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت تونس، على استاد القاهرة الدولي، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل البطولة.