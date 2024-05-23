بيراميدز يضع برنامجا تأهيليا لعلي جبر بعد العودة من ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده بشكل رسمي مع إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي وجناح أيسر الفريق.

وعبر إبراهيم عادل عن سعادته الغامرة بتمديد تعاقده مع بيراميدز والاستمرار في بيته لفترة أخرى، موضحاً أنه يأمل أن يساعد زملائه في مواصلة المسيرة وحصد البطولات.

وأوضح عادل أن بيراميدز هو بيته الذي تربى في صفوفه، وفخور بالتواجد في هذا النادي الكبير ولذلك كان قرار الاستمرار مع النادي خلال السنوات المقبلة.

على جانب آخر، كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن خضوع علي جبر مدافع الفريق لفحوصات طبية تحت إشراف أحد أفضل الأطباء في مدينة ميونيخ بألمانيا.

وأكد أنه جبر يعاني من إصابة في عضلات أسفل البطن، بجانب تمزق في العضلة الضامة، ويتطلب الأمر بقائه في ميونيخ لمدة ١٠ أيام يخضع خلالها لمزيد من الفحوصات والتأهيل والحقن قبل العودة إلى القاهرة.

وشدد المنيري على أن الطبيب المعالج وضع برنامجا تأهيليا لعلي جبر بعد العودة من ألمانيا، مدته شهر، سيقوم بتنفيذه بشكل كامل في الإمارات، تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية والمباريات في الفترة المقبلة.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا