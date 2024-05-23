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3 تغييرات في تشكيل الزمالك لمباراة فيوتشر

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الزمالك وفيوتشر - كأس الكونفدرالية

الزمالك وفيوتشر - كأس الكونفدرالية

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق قبل مواجهة فيوتشر الليلة.

واستقر جوميز على الدفع بإبراهيما نداي بدلًا من أحمد فتوح الذي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة، فيما سيلعب بالثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر في وسط الملعب بعد غيابهما عن مباراة نهضة بركان الأخيرة لعدم قيدهم إفريقيًا.

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ويتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك لمباراة الترجي التونسي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

الهجوم: ناصر ماهر – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد “زيزو”.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الممتاز برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 15 مباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية الأحد الماضي، وذلك بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، ليتوج بلقب البطولة بفارق المواجهات المباشرة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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