زيزو يكشف موقف الزمالك من المنافسة على لقب الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد السيد زيزو، موقف القلعة البيضاء من المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.



وكان الزمالك قد نجح في تحقيق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

وتحدث زيزو في تصريحات صحفية، حيث علق على منافسة الزمالك على لقب الدوري المصري، فقال: "بالطبع، الفريق ليس قريبًا أو بعيدًا عن المنافسة في البطولة".

وتابع: "لدينا 18 مباراة أخرى في هذه المسابقة، كما أن هناك وقت كبير للحديث عن حسم اللقب".

وأضاف: "الكل في نادي الزمالك يعملون ويقدمون كل ما لديهم من أجل الجماهير حتى تكون سعيدة بنتائج الفريق وتحقيق الألقاب".

وأختتم: "بالطبع، ربنا كافأنا جميعاً وفي مقدمتنا جمهور الزمالك بتحقيق لقب الكونفدرالية، ونسعى لمواصلة تحقيق الألقاب من أجل جمهورنا الداعم والسند الأول للنادي".