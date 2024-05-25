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بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم نهائي دوري أبطال إفريقيا

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الأهلي ضد الترجي

يصطدم الفريق الأول بالنادي الأهلي بنظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في إطار إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023/24.

يمكنكم متابعة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم عبر قنوات بي إن سبورتس، بصفتها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، وستنقل المواجهة تحديداً عبر قناة beIN SPORTS 6، كما تنقل قناة أون تايم الأرضي، مباراة الاهلي والترجي التونسي.

انتهت مباراة الذهاب بين فريقي الاهلي والترجي، بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، والتي أقيمت على ستاد رادس يوم السبت الماضي.

ويستقبل الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة،

ويحضر مباراة الأهلي والترجي 50 ألف مشجعًا للفريق الأحمر و2500 من الفريق التونسي في ستاد القاهرة مساء اليوم.

ويحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل الحفاظ على لقب الأميرة السمراء للموسم الثاني على التوالي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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