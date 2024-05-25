تقييم الأفضل والأسوأ في مباراة الاهلي والترجي بـ إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تحقيق الفوز أمام نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، في إياب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الاهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي للمرة الثانية عشر في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وسجل هدف الفوز لصالح الاهلي أمام الترجي في مباراة الإياب التي أقيمت اليوم السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، روجي أهولو في الدقيقة 4 بالخطأ في مرماه.

اقرأ أيضًا.. العين الإماراتي يلحق بـ الاهلي في كأس العالم للأندية 2025

وحصل رامي ربيعة لاعب النادي الاهلي على أعلى تقييم خلال مواجهة الترجي التونسي، بدرجة 7,7 وفقًا لموقع سوفا سكور.

بينما حصل الثنائي حسام الدين غشة، والشعلالي، نجما الترجي التونسي، على التقييم الأقل في المباراة بدرجة 6,3 وفقًا لموقع سوفا سكور.

جدير بالذكر أن أكرم توفيق لاعب النادي الاهلي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.