الاهلي يتوج بلقب أفريقيا للمرة الـ12 على حساب الترجي ويضرب موعدًا مع الزمالك بـ السوبر

توج فريق الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي بعد الفوز في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

وحصد فريق الاهلي اللقب الأفريقي للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

وسجل هدف الفوز لصالح الاهلي والوحيد في اللقاء المدافع رامي ربيعة في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول بالمباراة النهائية.

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وأحرز مدافع الاهلي الهدف من ضربة ركنية أرسلها الشحات داخل منطقة الجزاء قابلها ربيعة بضربة رأس قوية اصطدمت بمدافع الترجي وتهادت إلى داخل الشباك.

ويضرب فريق الاهلي موعدًا مع غريمه التقليدي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وبدأ الاهلي مباراة الترجي في نهائي أفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد. ‏

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

وتعادل فريق الاهلي مع نظيره الترجي في لقاء الذهاب على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس يوم السبت الماضي.