"رباعية الموسم".. سيدات برشلونة تفزن بدوري أبطال أوروبا (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توجت سيدات برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة في تاريخهم، عقب الفوز على ليون الفرنسي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وسجلت الإسبانية آيتانا بونماتي الهدف الأول لبرشلونة، في الدقيقة 63، ثم أحرزت أليكسيا بوتياس الهدف الثاني في الدقيقة 95.

وحققت سيدات برشلونة اللقب الرابع خلال الموسم الحالي، عقب الفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

وفازت سيدات برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا، مرتين من قبل، الأولى عام 2021 بالفوز على تشيلسي بنتيجة 4-0، والثانية العام الماضي بالفوز على فولفسبورج 3-2.



اقرأ أيضاً:

"أفضل لاعبة في العالم".. كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وليون