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"رباعية الموسم".. سيدات برشلونة تفزن بدوري أبطال أوروبا (صور وفيديوهات)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توجت سيدات بلقب ، للمرة الثالثة في تاريخهم، عقب الفوز على ليون الفرنسي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وسجلت الإسبانية آيتانا بونماتي الهدف الأول لبرشلونة، في الدقيقة 63، ثم أحرزت أليكسيا بوتياس الهدف الثاني في الدقيقة 95.

وحققت سيدات برشلونة اللقب الرابع خلال الموسم الحالي، عقب الفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

وفازت سيدات برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا، مرتين من قبل، الأولى عام 2021 بالفوز على بنتيجة 4-0، والثانية العام الماضي بالفوز على فولفسبورج 3-2.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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