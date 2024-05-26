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الامارات | محمد بن زايد: إنجاز كبير للرياضة الإماراتية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فريق العين والشعب الإماراتي بعد الفوز بكأس آسيا للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد الانتصار الكبير على يوكوهاما الياباني 5-1 في استاد هزاع بن زايد، بمباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»: «أهنئ فريق نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أداء متميز وروح عالية.. هذه البطولة تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وحافزاً على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل .. كما أشيد بأداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني والروح الرياضية التي سادت المباراة، وجسدت الهدف الحقيقي لمثل هذه المنافسات».

• البطولة حافز على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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