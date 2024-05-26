الامارات | محمد بن زايد: إنجاز كبير للرياضة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فريق العين والشعب الإماراتي بعد الفوز بكأس آسيا للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد الانتصار الكبير على يوكوهاما الياباني 5-1 في استاد هزاع بن زايد، بمباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»: «أهنئ فريق نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أداء متميز وروح عالية.. هذه البطولة تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وحافزاً على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.. كما أشيد بأداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني والروح الرياضية التي سادت المباراة، وجسدت الهدف الحقيقي لمثل هذه المنافسات».

• البطولة حافز على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.