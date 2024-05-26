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ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من الدوري الهولندي (فيديو)

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية عن إهتمام نادي الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب بديل لمحمد صلاح تحسباً لإمكانية مغادرته صفوف الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت شبكة “فوتبول إنسايدر” أن ليفربول يسعى للتعاقد مع الجناح البلجيكي الصاعد يوهان بكايوكو لاعب أيندهوفن الهولندي.

وأضافت ان بكايوكو أصبح على رأس إهتمامات ليفربول خاصة مع تولي آرني سلوت مهمة المدير الفني للفريق خلفاً ليورجن كلوب.

وقدم يوهان بكايوكو عروضاً قوية مع فريقه أيندهوفن خلال الموسم الحالي، بعدما أحرز 14 هدفاً لفريق وصنع مثلها في مختلف المسابقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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