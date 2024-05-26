ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من الدوري الهولندي (فيديو)

وقدم يوهان بكايوكو عروضاً قوية مع فريقه أيندهوفن خلال الموسم الحالي، بعدما أحرز 14 هدفاً لفريق وصنع مثلها في مختلف المسابقات.

محمد يوسف

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