الاهلي يصدم الزمالك بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

حسم النادي الاهلي تأهل رسميًا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا أمس بالفوز على الترجي التونسيز

وحسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” فإن النادي الاهلي ضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، خاصة بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال.

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ويتبقى مقعد واحد فقط لفريق مصري سيشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وذلك بناءًا على ترتيب الأندية في الدور الأول بجدول الدوري المصري.

ومن المقرر أن يعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم ترتيب الأندية المصرية في الدور الأول لإرسال أسماء الفرق التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وحسب ترتيب الدور الأول فإن نادي بيراميدز يأتي في الصدارة برصيد 32 نقطة، حصدها من 15 مباراة، فيما تتبقى له مبارتين مؤجلتين أمام الاهلي وسموحة، وفي حال الفوز بهما سيصل إلى النقطة الـ38.

وحصد نادي الزمالك حتى الآن 21 نقطة، حصدها بعد خوضه 13 مباراة، حيث تتبقى له أربع مباريات مؤجلة، حال الفوز بهما سيصل إلى النقطة الـ33 وهو أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه، ما يعني فوز بيراميدز بمباراة وحيدة من المبارتين المتبقيتين له يجعله ثاني المتأهلين مع الاهلي.