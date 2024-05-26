ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى عن تشكيله الرسمي لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري الممتاز

في حراسة المرمى : حسن شاهين

في خط الدفاع : محمود الجزار، عاصم صلاح، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو

في خط الوسط : سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، أحمد النادرى، كريم بامبو

في الهجوم : ياو أنور، أسامة فيصل

وشهدت مقاعد البدلاء اللاعبين:

أحمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، محمود قاعود، محمود سيد، عماد فتحى، محمد هلال، إبراهيم حسن، جريندو.