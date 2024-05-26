تشكيل الاسماعيلي الرسمي أمام البنك الاهلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلالتشكيله الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وجاء تشكيل الإسماعيلي الرسمي ضد البنك الاهلي كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد دسوقي - حمدي النقاز.

في خط الوسط: محمد عبد السميع - هشام محمد - عمر الساعي.

في الهجوم: محمد مخلوف - خالد النبريصي - إريك تراوري.

وضمت دكة البدلاء اللاعبين:

أحمد عادل عبد المنعم - حاتم سكر - محمد عمار - محمد حسن - عماد حمدي - باسم مرسي - أحمد الشيخ - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الممتاز بـ22 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 14 مباراة.

وعلىالجانب الآخر، يقع الإسماعيلي في المركز الـ12 بـ26 نقطة من 24 مباراة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 10 مباريات.