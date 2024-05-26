بينهم جناح الزمالك.. إشبيلية يسأل الجمهور عن أي لاعب يحتاجه الفريق للفوز على برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عرض إشبيلية سؤال على جمهوره قبل مواجهة برشلونة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني عبر منصة "فيسبوك" صورة تجمع سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، وأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، وسالم الدوسري لاعب الهلال، وعلق: "إذا كان بإمكاننا استعارة لاعب واحد فقط من أحد الفرق العربية لمساعدتنا في الفوز على برشلونة الليلة، من يكون؟".

ويلاقي إشبيلية نظيره برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز.

اقرأ أيضًا:

"بطل كل العصور".. الخطيب رجل النهائيات داخل القلعة الحمراء

"لقبان قاريان للأهلي والزمالك".. لماذا تراجع أداء منتخب مصر؟