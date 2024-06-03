رسميًا.. إنزو ماريسكا مدربًا لنادي تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، رسميًا تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، لقيادة “البلوز”، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المُقال.

ووقع المدرب الإيطالي، عقداً مع نادي تشيلسي الإنجليزي، لمدة 5 سنوات وحتى صيف عام 2029 مع إمكانية إضافة موسم آخر، حتى 2030.

واصطحب الإيطالي إنزو ماريسكا، مساعديه في نادي ليستر سيتي حيث حصل النادي الإنجليزي على أكثر من 10 ملايين باوند تعويض عن رحيل المدرب ومعاونيه.

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وسيضم طاقم إنزو ماريسكا حارس المرمى السابق ويلي كاباليرو، داني ووكر، ميشيل دي برناردين، ماركوس ألفاريز، خافي مولينا وروبرتو فيتيللو.

بالإضافة إلى بن روبرتس إلى طاقم العمل كمدرب لحراس المرمى وتم تعيينه في منصب رئيس حراس المرمى العالميين، وبرناردو كويفا سيقود قسم الركلات الثابتة.

وقال إنزو ماريسكا: “الانضمام إلى تشيلسي، أحد أكبر الأندية في العالم، هو حلم لأي مدرب”.

وأضاف: “إنني أتطلع إلى العمل مع مجموعة موهوبة جدًا من اللاعبين والموظفين لتطوير فريق يواصل تقليد النجاح الذي يتبعه النادي ويجعل جماهيرنا فخورة به”.