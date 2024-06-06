أبرزهم جريليش وماديسون.. منتخب إنجلترا يستبعد 7 نجوم من القائمة المشاركة في يورو 2024

كشفت تقارير صحفية، عن استبعاد 7 لاعبين من قائمة المنتخب الإنجليزي، من أجل خوض منافسات بطولة أمم أوروبا

يورو 2024، والتي تستضيفها ألمانيا.

وتنطلق بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” خلال الفترة من 14 يونيو الحالي حتى 14 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من الدنمارك – صربيا – سلوفينيا.

ووفقًا لـ صحيفة “ديلي ميل” فإن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قرر استبعاد 7 نجوم من قائمة الفريق قبل خوض منافسات بطولة يورو 2024، وهم :جاك جريليش، هاري ماجواير، جيمس ماديسون، جاراد برانثويت، جيمس ترافورد، كيرتس جونز، وجاريل كوانساه.

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وشهدت القائمة تواجد نجم فريق ريال مدريد الإسباني والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، جود بيلنيجهام.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024، على النحو التالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، بيكفورد (إيفرتون)، رامسديل (أرسنال).

الدفاع: لويس دانك (برايتون)، جو جوميز (ليفربول)، مارك جويهي (بالاس)، إزري كونسا (أستون فيلا)، لوك شاو (يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كيران تريبير (نيوكاسل)، كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، كونور جالاجر (تشيلسي)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (آرسنال)، آدم وارتون (كريستال بالاس).

الهجوم: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، جارود بوين (وست هام)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، أنتوني جوردون (نيوكاسل)، هاري كين (بايرن ميونخ)، كول بالمر (تشيلسي)، بوكايو ساكا (آرسنال)، إيفان توني (برينتفورد)، أولي واتكينز (أستون فيلا).