"للمرة الرابعة".. محمد صلاح لاعب الموسم في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصد النجم المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المنقضي 2023-2024.

وكتب الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "محمد صلاح لاعب موسم 2023-2024 في ليفربول، والمقدمة من شركة شتاندر تشارترد".

وتفوق صلاح على الثنائي فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر، اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يحصل فيها صلاح على الجائزة خلال 7 سنوات له مع الريدز، حيث سبق له حصد الجائزة في ثلاث مناسبات من قبل أعوام: "2017-2018، 2020-2021، 2021-2022".

وخاض صلاح 44 مباراة رفقة الريدز في مختلف البطولات هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 25 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

ونجح صلاح في التتويج خلال الموسم الحالي، بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو" بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية.

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