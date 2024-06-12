ملف الصفقات العالمية المرشحة للانتقال للدوري السعودي في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد :

تستعد أندية دوري روشن السعودي للدخول في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوفها بالعناصر القوية والمميزة قبل انطلاق منافسات النسخة الجديدة من البطولة 2024-2025.

خلال الفترة الحالية تستهدف أندية الدوري السعودي عدداً كبيراً من اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات الأوروبية، والتي من المتوقع مشاهدتها فى الموسم المقبل على ملاعب المملكة.

ويعرض "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز الصفقات المرشحة للانتقال إلى الدوري السعودي من الدوريات المختلفة:

يستهدف صندوق الاستثمار السعودي كما أكد الصحفي الإيطالي" رودي جاليتي" التعاقد مع ثلاثة لاعبين من الكالتشيو وعلى رأسهم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي والذي يعد هدفاً رئيسياً لأهلي جدة، كما يأتي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد إنتر والبلجيكي روميلو لوكاكو نجم روما المعار من صفوف تشيلسي الإنجليزي ضمن المرشحين للانتقال إلى المسابقة السعودية.

كما اقترب نادي النصر السعودي حسبما ما أشار إليه الصحفي "فابريزيو رومانو" من حسم صفقة من الدوري الإيطالي وهو حارس فريق يوفنتوس فويتشيك تشيزني ونجم منتخب بولندا.

تراقب الأندية السعودية بحسب صحفية " "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مصير سداسي برشلونة وهم تير شتيجن، جول كوندي، رافينيا، ليفاندوفيسكي، جواو فيليكس ولينجليت من أجل الظفر بخدمات أي لاعب منهما من أجل مواصلة جذب النجوم العالميين للمسابقة الأشهر في الوطن العربي.

وليس سداسي برشلونة فقط هم من يخطفون أنظار أندية دوري روشن من أجل الحصول على خدماتهم، بل تحاول إدارة النصر السعودي إغراء الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد وذلك بتقديم عرض مالي ضخم للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي، وكذلك لوكا مودريتش لاعب وسط الميرينجي الذي خارج من حسابات أنشيلوتي وأصبح قريبا من الظهور في الملاعب السعودية.

إلى جانب محاولة الأهلي السعودي لضم ماركوس يورينتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد والذي قدمت إدارة الراقي عرضاُ له في الصيف الماضي ولكن المفاوضات انتهت بالفشل.

جددت أندية الدوري السعودي مفاوضاتها مع الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي باعتباره من الأهداف الرئيسية لأندية المملكة وعلى رأسها نادي اتحاد جدة.

بينما يحاول كل من نادي النصر السعودي واتحاد جدة حسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية الحصول علي خدمات البلجيكي كيفين دي بروين من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى ارتباط اسم جادون سانشو بالانتقال إلى صفوف الاتفاق بعد وجود أزمة قوية مع مدربه في مانشستر يونايتد تين هاج.

الدوري الألماني:

نجح نادي القادسية السعودي في حسم أولى الصفقات الأجنبية بالميركاتو الصيفي بعدما تعاقد مع البلجيكي كوين كستيلس حارس مرمي فريق فولفسبورج الألماني وذلك لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.