5 لاعبين عليك متابعتهم في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مشاهدة بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تبدأ خلال ساعات قليلة.

وتشهد هذه النسخة من اليورو مشاركة عدد من اللاعبين الصغار المتوقع لهم بطولة جيدة ومستقبل باهر.

ونشرت شبكة "بي بي سي" قائمة تضم 5 لاعبين عليك مشاهدتهم في اليورو.

1.زائير إيمري (فرنسا)

شارك لاعب باريس سان جيرمان لأول مرة دولياً أمام أيسلندا في شهر نوفمبرالماضي، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً مع منتخب فرنسا منذ أكثر من قرن.

وأطلق عليه زملاؤه في فريق باريس سان جيرمان لقب "الروبوت" بسبب التزامه قبل وأثناء وبعد التدريبات.

ويأمل لاعب خط وسط فرنسا في المشاركة بعدد دقائق تمكنه من التألق والظهور بصورة جيدة دوليا، بعد أن حصل على الإذن بتأجيل امتحاناته المدرسية حتى سبتمبر.

2. فلوريان فيرتز (ألمانيا)

أُطلق عليه لقب "كاي هافيرتز الجديد" من قبل مشجعي باير ليفركوزن عندما لعب للفريق الأول ليحل محل لاعبهم الأسبق، والذي انضم إلى تشيلسي مقابل 71 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

وتألق فيرتز مع فريق تشافي ألونسو الذي حقق معجزة الدوري الألماني دون خسارة، والآن يأمل في الظهور بشكل جيد مع ألمانيا بعدما غاب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

3. جمال موسيالا (ألمانيا)

نشأ جمال في لندن ومثّل منتخب إنجلترا تحت 21 عاما، والآن يشارك في ثالث بطولة كبرى له مع ألمانيا بعد أن تواجد لأول مرة دوليا عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا في بطولة أوروبا 2020.

4. جواو نيفيز (البرتغال)

حصل البرتغالي على فرصته عندما غادر إنزو فرنانديز بنفيكا إلى تشيلسي في عام 2023، ويعتبر بنفيكا أن نيفيز هو موهبتهم الجديدة.

وقبل البطولة طلب بنفيكا 80 مليون جنيه إسترليني من أجل بيعه، والآن ينتظر الفريق البرتغالي تألق اللاعب في اليورو لزيادة سعره في سوق الانتقالات.

5. تشافي سيمونز (هولندا)

شهدت فترة إعارة سيمونز من باريس إلى لايبزيج نجاحا كبيرا، حيث سجل ثمانية أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، وتم اختياره ضمن فريق الموسم في الدوري الألماني.

وشارك صاحب الـ21 عاما للمرة الأولى مع المنتخب الأول الهولندي بكأس العالم 2022، عندما شارك بديلا لمدة 9 دقائق ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المباراة الافتتاحية ليورو 2024 اليوم الجمعة، بين ألمانيا واسكتلندا في تمام الساعة العاشرة مساء.