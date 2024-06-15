"اللهم اجعل النور في طريقها".. 4 أدعية من كهربا لوالدته في يوم عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، على الدعاء لوالدته في يوم عرفة (التاسع من شهر ذي الحجة).

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" مقطع فيديو به عدد من الأدعية على لقطات له مع والدته.

وجاءت الأدعية على مقطع الفيديو كالتالي: "لأمي في يوم عرفة، اللهم اجعلها من المجبورين المطمئنين، اللهم اجعل النور في طريقها، واجعل لها نصيبا من كل خير، ومن كل شيء يكاد يسعدها".

الجدير بالذكر أن كهربا شارك في فوز النادي الأهلي على فاركو أمس الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة 11 بالدوري المصري الممتاز.

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