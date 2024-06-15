رابطة الأندية تعلن موعد قمة الأهلي والزمالك بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى ستقام فى موعدها المحدد 25 يونيو الجارى، ولا توجد أى نية لتعديل الموعد.

وأشار أحمد دياب إلى أن بطولة الدورى المصرى الممتاز دورى Nileسوف تنتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، رغم جميع المؤجلات.

وتابع أحمد دياب، "الموسم المقبل سوف يكون انتقاليا بسبب ضغط المنافسات للأندية والمنتخب الوطنى والنظام الأنسب من وجه نظرى نظام الدورى البلجيكى، حيث الأقرب للعدالة فى ظل عدد المباريات القليل، ولكن هذا متوقف على موافقة الأندية".