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موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون في .

موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في الدوري المصري

تفتتح منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري اليوم الأحد، بعد فترة التوقف الدوري بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الجبل الأخضر.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

 

طاقم حكام مباراة المقاولون وطلائع الجيش
من المقرر ان يدير مباراة المقاولون وطلائع الجيش تحكيميا، طاقم حكام مكون من السيد منير “حكم ساحة” مصطفى عطية وحاتم علاء وحسني سلطان ومحمد سلامة ومحمود الدسوقي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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