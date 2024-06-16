شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحدد 16 أغسطس موعداً لانتهاء الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 16 أغسطس المقبل موعداً نهائياً لانتهاء مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2023 – 2024.

وكشف مسئولو رابطة الأندية أن الموسم المقبل سيكون انتقالياً بسبب ضغط المنافسات للأندية والمنتخب الوطنى، والنظام الأنسب هو نظام الدورى البلجيكى، حيث الأقرب للعدالة فى ظل عدد المباريات القليل، ولكن هذا متوقف على موافقة الأندية.

وأشار مسئولو الرابطة إلى أن بطولة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile سوف تنتهى منتصف شهر أغسطس المقبل رغم جميع المؤجلات.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية فى القاهرة، مصر يومي 10 و11 أكتوبر 2024.

وسيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، ما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات. وسيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.

يعد الاجتماع السنوي 2024 فرصة رائعة لتسليط الضوء على تراث مصر الغني وثقافتها الرياضية الديناميكية. يتطلع اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة إلى الترحيب بضيوفهم المميزين في حدث ينتظر أن يكون ملهمًا ومؤثرًا.